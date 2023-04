AFTER WORK SANDRINE BONNET & RUBIN STEINER L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

AFTER WORK SANDRINE BONNET & RUBIN STEINER L’Astrolabe, 22 mai 2023, Orleans. AFTER WORK SANDRINE BONNET & RUBIN STEINER Lundi 22 mai, 19h00 L’Astrolabe Tarif unique : 10 euros SANDRINE BONNET & RUBIN STEINER Implantée en région Centre-Val de Loire, Sandrine Bonnet investit depuis plusieurs années l’espace public et engage son travail chorégraphique dans l’in-situ tout en portant une attention particulière à un public handicapé dans le cadre d’ateliers au long cours. Après Rad’O2, une traversée performée pour cinq interprètes, Sandrine Bonnet approfondit sa recherche in-situ dans sa nouvelle création RAW.WAR en résidence au CCNO ce printemps.

Cet atelier est donné en live avec Rubin Steiner, musicien et DJ à tendance électronique. Érudit musical influencé par le jazz, hip hop, le punk rock US 80’s et la pop. L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lastrolabe.org/agenda/after-work-sandrine-bonnet-rubin-steiner/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T19:00:00+02:00 – 2023-05-22T21:00:00+02:00

