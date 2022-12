ALOÏSE SAUVAGE L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ALOÏSE SAUVAGE L’Astrolabe, 7 avril 2023, Orleans. ALOÏSE SAUVAGE Vendredi 7 avril 2023, 20h30 L’Astrolabe

ABONNÉ ASTRO : 16€ / PRÉVENTE : 21€ / SUR PLACE : 24€

Concert d’Aloïse Sauvage pour le Festival Femmes Modernes, organisé par le Centre Chorégraphique National d’Orléans. VENDREDI 7 AVRIL 2023 – 20H30/1H – Grande salle L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire ALOÏSE SAUVAGE (FRANCE – HIP-HOP/POP) Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice. Circassienne. Peut-on tout faire à la fois ? Oui, cette pluridisciplinarité ne date pas d’hier. « Depuis minus on est focus », scande-t-elle dans son nouveau single, « Focus », où elle se libère de liens qui l’entravent et où elle rappelle son insatiable appétit artistique et son refus de l’hypocrisie. À bientôt 30 ans, Aloïse a compris que la vulnérabilité était une force. Elle questionne celle qu’elle était et qu’elle reste. Dans ses oreilles, Kanye West, Noga Erez, Stromae, Orelsan, Justin Bieber. Dans son regard, Peeping Tom, Vimala Pons, James Thierrée, Wim Vandekeybus. Le tout témoigne de son amour pérenne pour la performance. Enfin, elle est totalement alignée du point de vue artistique, les deux pieds en l’air. À 1000% focus ! Deux ans après « Dévorantes », son premier album, Aloïse Sauvage revient cet automne avec un nouvel album : « Sauvage ». Evénement co-organisé avec le Centre Chorégraphique National d’ Orléans dans le cadre du Festival Femmes Modernes, du 6 au 8 avril 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-07T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Astrolabe Adresse 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Ville Orleans lieuville L'Astrolabe Orleans Departement Loiret

L'Astrolabe Orleans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ALOÏSE SAUVAGE L’Astrolabe 2023-04-07 was last modified: by ALOÏSE SAUVAGE L’Astrolabe L'Astrolabe 7 avril 2023 L'Astrolabe Orleans orléans

Orleans Loiret