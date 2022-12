PATRICE + 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

PATRICE + 1ERE PARTIE L’Astrolabe, 5 avril 2023, Orleans. PATRICE + 1ERE PARTIE Mercredi 5 avril 2023, 20h30 L’Astrolabe

ABONNÉ ASTRO : 25€ / PRÉVENTE : 30€ / SUR PLACE : 33€

Concert de Patrice + 1ère partie. MERCREDI 5 AVRIL 2023 – 20H30/1H – Grande salle L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire PATRICE (FRANCE – REGGAE/SOUL/HIP-HOP) Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live. Jouer devant un public immense ou jouer dans le salon de quelqu’un. Jouer sur un volcan au lever du soleil ou sur un bateau au coucher du soleil.

Il y a toujours la même dévotion, la même créativité et la même proximité. Après une pause du monde et une vie d’ermite dans les collines de la Jamaïque, Patrice revient enfin en tournée avec une nouvelle inspiration et, selon l’artiste, un nouveau sens du devoir. Patrice dit qu’il attend avec impatience le futur et qu’il est excité d’être de retour.

