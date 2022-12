JOHAN PAPACONSTANTINO + CHAHU L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

JOHAN PAPACONSTANTINO + CHAHU L’Astrolabe, 1 avril 2023, Orleans. JOHAN PAPACONSTANTINO + CHAHU Samedi 1 avril 2023, 20h30 L’Astrolabe

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

Concert de Johan Papaconstantino – Chahu en première partie. VENDREDI 1ER AVRIL 2023 – 20H30/1H – Petite salle L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire JOHAN PAPACONSTANTINO (FRANCE – CHANSON/POP)

La musique de Johan Papaconstantino, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques à la pointe de Marseille, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement les états d’âme, de coeur et de fête, d’un jeune homme autodidacte marseillais qui passe du pinceau au micro. L’artiste produit une oeuvre globale en transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts.

Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, il donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30. CHAHU (FRANCE – POP) Projet neuf et bientôt dix, Chahu vogue sur une mer de

mélancolie à bord d’un rafiot tranquille. Un ukulélé pour

pagaie. Chansons tristes sur synthés hilares. Sad pop.

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-01T23:59:00+02:00

