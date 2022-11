BILLY NOMATES L’Astrolabe, 16 mars 2023, Orleans.

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

Concert Pop – Rock

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Élevée dans un foyer de la classe ouvrière de Melton Mowbray, Maries a hérité son amour de la musique de son père. Grand amateur de musique américaine et de punk acerbe – de John Denver et James Taylor à The Stranglers et Stealer’s Wheel – le père de Maries était professeur de musique à l’école primaire locale. Installant un studio de fortune dans la cuisine de sa sœur et empruntant le matériel de son beau-frère, Maries commence à écrire son premier album sous le nom de Billy Nomates. Son seul objectif pour l’album était « l’honnêteté totale », et elle a été surprise de constater que toute une vie de frustration se vidait d’elle, alors qu’elle s’en prenait aux emplois sans avenir (« Supermarket Sweep », « Call In Sick »), à la culture hippie (« Hippy Elite »), au sexisme (« No »), et à toute une série d’inégalités sociales.



