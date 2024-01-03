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Programme Cinéma 3 au 16 Janv 2024 L’astrolab’ Labarthe-sur-Lèze
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Programme Cinéma 3 au 16 Janv 2024 L’astrolab’ Labarthe-sur-Lèze, mardi 2 janvier 2024.
Programme Cinéma 3 au 16 Janv 2024 Programme Cinéma L’Astrolab’ Labarthe-sur-Lèze 3 – 16 janvier L’astrolab’
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-01-03T00:00:00+01:00 – 2024-01-03T23:59:00+01:00
Fin : 2024-01-16T00:00:00+01:00 – 2024-01-16T23:59:00+01:00
L’astrolab’ Labarthe sur Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie