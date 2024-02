L’Astre Solaire dans tous ses états Conférence Histoire de l’Art Forum des Arts et de la Culture Talence, jeudi 14 mars 2024.

L’Astre Solaire dans tous ses états Conférence Histoire de l’Art Conférence Histoire de l’Art Jeudi 14 mars, 19h30 Forum des Arts et de la Culture Sur inscription 3,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:30:00+01:00

Quelles que soient les époques et les civilisations, il est prodigieux de constater un continuel renouvellement des formes artistiques. Le potentiel créateur de l’artiste est sans limite et le champ de l’art inépuisable. L’époque contemporaine n’échappe pas à ce constat, qui se révèle même d’une singulière richesse dans son expression artistique.

L’astre solaire La représentation artistique de l’astre solaire est universelle. Image, entre autres, du cycle de la vie et du monarque royal en tant que figure gouvernant le monde, le soleil est un des symboles les plus complexes. Il est au cœur d’un réseau de métaphores et de significations si dense qu’il est difficile d’en épuiser la substance.

INFORMATIONS

Conférence animée par Olivier Oberson, historien de l’art et conférencier

Jeudi 14 mars 2024 à 19h30

Forum des Arts et de la Culture

Tarif 3,5€

Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262368-conference-histoire-de-lart-lastre-solaire-dans-tous-ses-etats »}]

conférence histoire