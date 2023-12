Le Voyage de Molière L’ASTRAL Montgeron, 10 mars 2024 15:00, Montgeron.

Le Voyage de Molière Dimanche 10 mars 2024, 16h00 L’ASTRAL Tarifs: de 13 euros à 30 euros

A partir de 8 ans

Un hommage joyeux, ludique et inspiré à Molière et au théâtre !

Barnabé Leroux est un comptable maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier, depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit son fils unique. Son seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé au hasard, jusqu’au jour où il découvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabé en est sûr le yaourt était encore là la veille ! Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ?

Découvrez la folle aventure de Barnabé au Théâtre de Longjumeau.

Ce qu’en dit la presse

« Simplement charpenté, plein de mouvement et de ressort, un pur divertissement instructif, espiègle et pas ennuyeux. » LE FIGARO

« Avec une troupe de 8 comédiens survoltés (…), un hommage drôle et enlevé au théâtre de troupe. Décor génial et énergie à revendre ! » LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Un bel hommage au théâtre de troupe et à celui dont on célèbre les 400 ans. » LE PARISIEN

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:35:00+01:00

2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:35:00+01:00

théâtre spectacle

© Stéphane Audran