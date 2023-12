Avalon Celtic Dances L’ASTRAL Montgeron, 8 mars 2024 19:30, Montgeron.

Avalon Celtic Dances Vendredi 8 mars 2024, 20h30 L’ASTRAL Tarifs: de 15 euros à 33 euros

Danseurs virtuoses et musiciens hors pair vous offrent 1h30 de show sans filet mettant en valeur tous les aspects de la culture irlandaise.

Véritable spectacle visuel, Avalon Celtic Dances s’inspire de la comédie musicale et vous propose des chorégraphies riches et une mise en scène innovante qui vous transportera directement en Irlande.

La vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se réchauffer, les irlandais aimaient se retrouver au pub. Dans celui de Dingle, deux rivaux tentent d’emporter le cœur de Mary, la belle à la chevelure rousse… Lequel des deux aura le droit à son amour ?

C’est de cette intrigue que débute un show captivant mêlant d’époustouflantes chorégraphies de claquettes, de joyeuses scènes de céilis et les plus belles chansons traditionnelles d’Irlande. Dans la meilleure énergie et toujours avec élégance, les 8 danseurs se lanceront des défis de taille pour vous montrer le meilleur de la verte Erin.

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

danse spectacle

© Morgane Vidal