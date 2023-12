Claudio Capéo L’ASTRAL Montgeron, 25 février 2024 17:00, Montgeron.

Claudio Capéo Dimanche 25 février 2024, 18h00 L’ASTRAL Tarifs: de 42 euros à 47 euros

« En concert »

Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or),

« Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Il revient avec un nouvel album « Rose des vents » sorti le 25 novembre 2022 et une tournée dans toute la France.

L'ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T18:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:30:00+01:00

concert Claudio Capeo

