The Beatles Factory L’ASTRAL Montgeron, 9 février 2024 19:30, Montgeron.

Tribute The Beatles – « Days in a life »

« Yesterday », « Let it be », « Help ! », qui n’a pas chanté ou vibré sur les chansons du plus grand groupe de rock de tous les temps ? Depuis 50 ans leur musique traverse les générations. Plus qu’un concert, « Days in the life » est un voyage. Une histoire écrite, scénographiée, mise en scène.

Et pour nous la raconter, ils sont huit. Tous ensemble, habillés de cette musique élégante et intemporelle, ils nous emmènent dans un voyage fantastique. Celui des joies et des peines, celui des petites nostalgies et des bonheurs intenses. Celui de la vie.

Avec eux, vous verserez une larme, peut-être, vous rirez sans doute… Et puis vous chanterez, vous danserez ! Avec eux, vous vivrez !

L'ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:20:00+01:00

