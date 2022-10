Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent L’ASTRAL, 26 avril 2023, Montgeron.

Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent Mercredi 26 avril 2023, 15h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 5 euros à 7.5 euros

Un conte traditionnel chinois en théâtre d’ombres et papier découpé !

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Dans un petit village de Chine, Heï Maï Li fait le bonheur des enfants avec ses ciseaux d’argent. Dans ses mains, grenouilles, libellules, et fleurs de papier prennent vie.

Lorsque sa renommée parvient aux oreilles de l’Empereur, il l’emprisonne dans la plus haute tour de son palais et lui ordonne de fabriquer des diamants. Mais comment fabriquer des diamants avec quelques feuilles de papier et une paire de ciseaux ? La générosité, la poésie et la douceur de Heï Maï Li parviendront-elles à lutter contre la puissance et la cupidité de l’Empereur ?

Distribution

Avec Béatrice Vincent (conte et bruitage)

et Sophie Piégelin (création visuelle et manipulation)

Une création collective de la Compagnie du Chameau

Conseil artistique : Delphine Augereau



