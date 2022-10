Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures L’ASTRAL, 16 avril 2023, Montgeron.

Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures Dimanche 16 avril 2023, 16h00 L’ASTRAL

Tarifs: de 15 euros à 33 euros

Hector Obalk fait un stand-up en musique et en images sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants.

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

L’historien et critique d’art Hector Obalk, au talent de vulgarisateur reconnu, invite les spectateurs à voyager dans la grande histoire de la peinture, par le biais d’une conférence qui s’apparente au final à une joyeuse discussion entre amis, en musique et en images, à grand renfort d’anecdotes ludiques et brillantes.

Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, ce spectacle propose un parcours éclairant de toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

LA PRESSE AIME

“C’est très drôle et très très riche !” LE MONDE

“Un passionnant stand-up en images et en musique. Spectacle familial.” ELLE

“L’érudit Hector Obalk est un showman à la Fabrice Luchini !” LE JOURNAL DU DIMANCHE

Distribution

Avec

Hector Obalk,

Raphaël Perraud ou Florent Carrière (violoncelle),

Pablo Schatzman (violon)

et Andréa Constantin (chant)

Auteur : Hector Obalk



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00

© Goldo