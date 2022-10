Black Comedy L’ASTRAL Montgeron Catégories d’évènement: Essonne

Montgeron

Black Comedy L’ASTRAL, 1 avril 2023, Montgeron. Black Comedy Samedi 1 avril 2023, 20h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 15 euros à 33 euros

La pièce phénomène débarque enfin en France ! Black Comedy, c’est une pièce où le spectateur voit tout ce qu’il n’est pas censé voir… Et il a bien de la chance. L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir.

C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu. Black Comedy nous confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire. Distribution

Avec

Guillaume Sentou,

Virginie Lemoine,

Mélanie Page,

Laurent Richard,

Bertrand Degrémont,

Anouk Viale

et Rémy Roubakha Auteur : Peter Shaffer

Mise en scène : Grégory Barco

Adaptation française : Camilla Barnes et Bertrand Degrémont

Création lumière : Thierry Morin

Création costumes : Ariane Viallet

Scénographie : Claire Lellouche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-01T21:50:00+02:00 ©

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Montgeron Autres Lieu L'ASTRAL Adresse 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Ville Montgeron lieuville L'ASTRAL Montgeron Departement Essonne

L'ASTRAL Montgeron Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgeron/

Black Comedy L’ASTRAL 2023-04-01 was last modified: by Black Comedy L’ASTRAL L'ASTRAL 1 avril 2023 L'ASTRAL Montgeron Montgeron

Montgeron Essonne