Les Fourberies de Scapin L’ASTRAL, 23 mars 2023, Montgeron.

Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière.

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles. C’est dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien qu’est transportée cette aventure toute en couleur se déroulant à Naples. A travers la sobriété d’un port de pêche où Scapin attire dans ses filets sardines et baleines, la beauté des costumes transalpins du 17e siècle vient affirmer une certaine élégance au visuel de nos Fourberies. Scapin s’amuse à utiliser les accessoires marins présents sur scène pour parer à toutes ses ruses : un sac de moules pour la scène du sac, une rame en guise de bâton, filet et trident pour transformer Sylvestre en un Poséidon terrifiant…

L’univers du mime et de la commedia dell’arte est très présent et renforcé par le talent pharaonique de Kamel Isker en ces matières. Il faudra aussi compter sur le rythme implacable imposé par la pièce de Molière et l’attirance naturelle de Jean-Philippe Daguerre pour les acteurs physiques et généreux pour faire entendre à la fois le sens et le son de l’écriture intelligente et charnelle de Molière.

Distribution

Avec

Didier Lafaye ou Daniel Leduc,

Alexandre Beaulieu,

Marguerite Dabrin,

Marie-Laure Girard ou Maïlis Jeunesse,

Olivier Girard,

Frédéric Habéra,

Sophie Raynaud

Auteur : Molière

Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre

Costumes : Catherine Lainard

Décors et accessoires : Deborah Durand

Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine Crédit Mutuel Yerres Crosne Intermarché Yerres Evasion FM



© Grégoire Matzneff