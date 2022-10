Les Coquettes L’ASTRAL, 10 mars 2023, Montgeron.

Les Coquettes Vendredi 10 mars 2023, 20h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 11 euros à 28 euros

Laissez-vous emporter par le caractère bien trempé des Coquettes et découvrez un show ébouriffant qui mêle avec impertinence humour et chanson.

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Les Coquettes sont un grand bol d’air. Elles se jouent avec délice des conventions, tournent notre société en dérision. Les Coquettes sont plus qu’un trio de talent aux près de 500.000 spectateurs conquis : elles sont un service de santé public !

Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir. Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !

Alors si vous voulez connaître le lien entre les « moniques », la raclette, le vivre ensemble, Châteauneuf et le 69… venez prendre un rail de coquettes à Montgeron ! Ah… Vous vous demandez qui est Francis ? Vous le découvrirez le 10 mars…

LA PRESSE AIME

« Moderne. Culotté. Glamour. » LE MONDE

« Elles enchantent le public » ELLE

« Décapant, on aime beaucoup » TELERAMA

« Encore plus audacieux que le précédent spectacle » LE FIGARO

Distribution

Avec

Lola Cès,

Marie Facundo,

Mélodie Molinaro

Auteur : Les Coquettes

Mise en scène : Nicolas Nebot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T21:50:00+01:00

© Thomas Braut