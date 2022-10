Pinocchio L’ASTRAL Montgeron Catégories d’évènement: Essonne

Pinocchio L’ASTRAL, 22 février 2023, Montgeron. Pinocchio Mercredi 22 février 2023, 15h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 5 euros à 7,5 euros

Une joyeuse adaptation interactive avec une mise en scène ingénieuse mêlant masques, marionnettes, théâtre d’ombre et magie. L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors quand le vieux Gepetto en fait une marionnette et que celle-ci se met à vivre, cela devient extraordinaire !

Mais Pinocchio est un polisson qui se lance aussitôt dans de drôles d’aventures. Faisant fi des conseils avisés du grillon qui parle, il sera tour à tour pendu, emprisonné, transformé en âne, mangé par un grand requin blanc… mais finira-t-il par devenir un vrai petit garçon ? Aux enfants de décider ! LA PRESSE AIME

« On rit bien sûr, mais on frissonne aussi. Les enfants interagissent, les parents s’émerveillent. » LE PARISIEN

« La mise en scène propose tout un ensemble de techniques théâtrales qui, de la marionnette au jeu masqué, du théâtre d’ombres à la magie, permettent de rendre vivantes les différentes péripéties d’un Pinocchio têtu et crédule. » TELERAMA Distribution

Avec :

Charlotte Fabre

ou Amélie Gonin

ou Mathilde Puget,

Alexandre Tourneur Auteur : Carlo Collodi

Mise en scène : Alexandre Tourneur

Costumes : Anne Ruault

Masques : Marie Muyard

Lumières : Idalio Guerreiro

Illustration : Jonathan Bousmar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T15:30:00+01:00

2023-02-22T16:30:00+01:00 © Benjamin Dumas

