Les 3 Mousquetaires Samedi 11 février 2023, 20h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 15 euros à 33 euros

Redécouvrir le chef-d’œuvre de Dumas, dans une mise en scène joyeuse et survitaminée !

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Une grande épopée avec douze artistes sur scène. Des chants et de la musique jouée en direct, une dizaine de combats d’épée magistralement chorégraphiés, de l’humour et de l’amour dans cette fantastique aventure, hommage au théâtre de tréteaux et au grand cinéma de cape et d’épée.

D’Artagnan, un jeune homme ambitieux, rejoint à Paris la compagnie des mousquetaires du roi. Il s’y fait trois amis, Athos, Porthos et Aramis, ardemment dévoués à la reine de France, Anne d’Autriche, compromise dans une affaire d’État. Mais face à eux, deux ennemis s’activent : le cardinal de Richelieu et la redoutable Milady.

Rivalités politiques, trahisons, secrets de famille, intrigues amoureuses… La compagnie du Grenier de Babouchka vous invite à une relecture joyeuse du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, sur fond de musiques endiablées !

Distribution

Avec

Geoffrey Callènes,

Stéphane Dauch,

Emilien Fabrizio,

Caroline Frossard,

Barbara Lamballais,

Xavier Lenczewski,

Tonio Matias,

Christophe Mie,

Sandra Parra,

Thibault Pinson,

Julien Renon,

Edouard Rouland

Auteur : Alexandre Dumas

Mise en scène : Charlotte Matzneff

Adaptateurs : Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Matzneff

Costumes : Catherine Lainard

Lumières : Marilyn Etienne-Bon

Musiques : Tonio Matias

Combats : Christophe Mie



© Grégoire Matzneff