Christophe Willem L’ASTRAL, 2 février 2023, Montgeron. Christophe Willem Jeudi 2 février 2023, 20h30 L’ASTRAL

Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Christophe Willem effectue son grand retour musical. L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France Cinq ans après le réussi Rio, l’artiste dévoile son nouvel album Panorama – le sixième de sa carrière – en 2022. Il revient avec le single « PS : JE T’AIME », lettre d’amour au cachet pop sur laquelle il choisit de coucher ses vérités. Et de les faire entendre.

Christophe Willem propose en concert toute sa générosité depuis son ascension éclair dans le monde de la musique après sa victoire écrasante de l’édition 2006 de « La Nouvelle Star ». Grain de voix hors des sentiers battus, créativité à fleur de peau, il a époustouflé son petit monde avec son premier album, Inventaire, et ses 750.000 copies. Depuis, il fait partie des artistes majeurs de la chanson française. En 2023, il repart sur la route des concerts avec toute l’énergie qu’on lui connait. « ‘Panorama’ c’est mettre en lumière ce qui nous unit, tantôt lumineux tantôt sombre, comme une route cabossée que l’on apprivoise. Il fallait ce temps, ces rencontres pour me retrouver et mieux vous retrouver, pour vous délivrer ce que j’avais sur le cœur, pour reprendre la route ensemble là où nous nous étions quittés mais cette fois-ci avec un regard plus large et libéré, nous permettant de pouvoir contempler ensemble et sereinement ce vaste panorama ». Christophe Willem

