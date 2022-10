Bérengère Krief L’ASTRAL, 22 janvier 2023, Montgeron.

Tarifs: de 27 euros à 32 euros

AMOUR. Comme son nom l’indique, le spectacle de Bérengère Krief parle essentiellement d’amour. L’envie d’écrire sur le sujet est né de sa propre expérience.

L’ASTRAL 121 Avenue de la république, 91230 Montgeron Montgeron 91230 Essonne Île-de-France

Alors qu’elle entamait les préparatifs de son mariage, son amoureux l’a quittée. Elle avoue aussi que l’amour la fascine, que c’est son sujet préféré. Mais, si Bérengère Krief a une envie de romantisme, elle ne perd pas pour autant sa manière bien à elle de s’exprimer.

« J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime et ça tombe bien parce qu’en trois ans, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue que, de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. »

LA PRESSE AIME

« Forte et fragile à la fois, piquante et pleine d’autodérision. Beaucoup d’émotion et d’espoir. Cet Amour-là se savoure tel un bonbon, doux et acidulé, et il fait terriblement du bien. » TÉLÉRAMA SORTIR

« Bérengère Krief offre une mise à nu, simple et bouleversante. Un one-woman-show simple et émouvant, il touche en plein cœur. On y passe du rire à l’émotion. » LE PARISIEN

« Bérengère Krief signe un retour gagnant sur scène. L’heure n’est plus seulement à la vanne mais au récit, souvent très drôle, toujours juste et sincère. Un spectacle enlevé et touchant. » LE MONDE

« Un spectacle très bien écrit, qui fait rire et émeut. Un cocktail de sketchs pleins de drôlerie. Une sincérité touchante. » LE FIGARO

Distribution

Avec :

Bérengère Krief

Texte :

Bérengère Krief, Nicolas Vital et Grégoire Dey

Mise en scène :

Bérengère Krief et Nicolas Vital

Scénographie :

James Brandily

Costumes :

Alexia Crisp-Jones et Ludivine Maillard



