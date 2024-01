HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO L’ASTRADA Marciac, samedi 20 avril 2024.

Hommage à Claude Nougaro Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg ( Sixun, Nougaro, Maurane ..) et la délicatesse d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne. Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, entre stand up et concert de jazz, on pleure on chante on rit et puis on frissonne quand une trompette Armstronguienne vient faire le lien entre Mississipi et Garonne.

Tarif : 10.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32