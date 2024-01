ANTOINETTE TRIO INVITE ANDY EMLER L’ASTRADA Marciac, samedi 13 avril 2024.

Antoinette Trio invite Andy Emler Antoinette Trio nous invite ici à une lecture archipélique de la musique. La créolisation est le propos artistique de la Compagnie 3×2 1. On entend par créolisation un mélange de cultures qui donne « la création d’une entité culturelle nouvelle et inattendue », selon Édouard Glissant, le penseur, créateur du terme. La créolisation n’a pas vocation à être une politique, elle désigne à l’inverse une utopie réalisable et un processus inarrêtable. Les musicien.ne.s d’Antoinette Trio sont des artistes aux origines diverses, aux parcours et aux univers artistiques différents et assumés. Antoinette est multiforme, trans-artistique, d’esthétiques plurielles, inattendue. Elle tire sa cohérence de ses relations multiples, espiègles, insaisissables.

2024-04-13

