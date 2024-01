NAISSAM JALAL L’ASTRADA Marciac, samedi 6 avril 2024.

Naïssam Jalal Cette nouvelle création de Naïssam Jalal nous fait voyager dans les paysages sonores d’Inde du Nord. Compositrice, flûtiste et vocaliste, la musicienne d’origine syrienne aux multiples influences a toujours compté la musique traditionnelle indienne parmi ses inspirations. En décembre 2021, elle s’est rendue pour la première fois en Inde pour travailler avec des Maîtres et arpenter le pays en train. Entourée de cinq musicien.ne.s indien.ne.s et occidentaux.ales, elle raconte en musique les vibrations que ce pays a déposé en elle. Profondément liées à la nature et empreintes de spiritualité, les compositions de Naïssam Jalal font de la tradition la source vitale d’une musique infiniment contemporaine.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32