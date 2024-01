LA BOITE L’ASTRADA Marciac, samedi 16 mars 2024.

La boîte La boîte (On n’enterrera pas Antigone) nous parle de la résistance courageuse d’une femme, Alice, contre la machine broyeuse du capitalisme. La boîte (qui symbolise Créon) défend des valeurs économiques. Alice (qui évoque Antigone) défend des valeurs morales et sociales. Alice est attachante parce qu’elle a le courage de se révolter. La boîte est antipathique parce qu’elle a le pouvoir d’écraser. Mais l’inverse pourrait, aussi, être vrai puisque certains considèrent Alice comme extrémiste, radicale, intransigeante et la boîte comme pourvoyeuse d’emplois.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32