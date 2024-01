LES DOIGTS DE L’HOMME L’ASTRADA Marciac, 9 mars 2024, Marciac.

Les doigts de l’homme Depuis 2003, année de la sortie de leur premier album, Les Doigts L’Homme n’ont eu de cesse que de se réinventer, remettant en cause leur esthétique, leur direction artistique. Le style manouche de départ évolue vers un jazz toujours acoustique mais empreint d’une culture plus moderne dans sa construction, affirmant un style qui désormais leur est propre. À l’occasion de leur 20ème année d’existence, Les Doigts travaillent sur un disque ambitieux. Les musiciens s’étant nourris pendant toutes ces années de rencontres et de découvertes sonores, s’apprêtent à dévoiler sans retenue l’étendue de leurs multiples facettes qu’une complicité fondée sur 20 ans de vie musicale commune a rendue possible.

Tarif : 10.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32