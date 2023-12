ODYSSEE D’APRES L’OEUVRE D’HOMERE L’ASTRADA Marciac, 16 avril 2024, Arcachon.

« LES SOULIERS ROUGES » Spectacle musical adapté du conte « Les Chaussons Rouges » d’Hans Christian Andersen – Ecriture : Marc LavoineMise en musique : Fabrice AboulkerMise en scène : Jérémie LippmannEn partenariat avec Indigo Production.Les chansons originales de Marc Lavoine se mêlent à la danse classique, au conte d’Andersen et à l’amour. Un spectacle musical total et féérique pour toute la famille.Isabelle monte à Paris pour devenir danseuse à l’Opéra. Victor, le chorégraphe de l’Opéra, décide de monter le ballet maudit « Les Souliers Rouges ». La légende dit que le diable aurait caché une paire de ballerines rouges. Celle qui les chaussera connaîtra la renommée mais devra renoncer à l’amour. Victor cherche son héroïne et comme dans « Cendrillon », les ballerines choisissent leur Étoile, Isabelle…DURÉE 1H20

Tarif : 31.20 – 48.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:45

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon