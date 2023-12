SAMY THIEBAULT QUARTET L’ASTRADA Marciac, 24 février 2024, Marciac.

Samy Thiebault Quartet À peine un an après le succès public et critique de son neuvième album, « Awé ! », le saxophoniste et compositeur Samy Thiébault sur une toute nouvelle création, recentrée autour de son quartet et de son amour pour l’Océan, « In Waves ». C’est peut être le répertoire le plus intime et le plus ambitieux du saxophoniste. Tout d’abord dans sa forme car il y condense en une forme chimiquement pure, celle du quartet agissant comme une pierre philosophale, les matériaux bruts séparés par des siècles et des océans, mais tous aimés et travaillés par le compositeur depuis des années, parfois depuis son enfance.

Tarif : 10.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac