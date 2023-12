CHOEUR DES AMANTS L’ASTRADA Marciac Catégories d’Évènement: Gers

Marciac CHOEUR DES AMANTS L’ASTRADA Marciac, 11 février 2024, Marciac. Chœur des amants Choeur des amants, de Tiago Rodrigues, est un récit lyrique de deux amants confrontés à une situation limite de vie ou de mort où l’oxygène commence à se faire rare. Deux acteurs/amants nous racontent, simultanément, des versions légèrement différentes d’une même histoire, célébrant l’amour quand tout est remis en cause, mais sans savoir comment procéder avec la normalité.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.
Début : 2024-02-11 à 17:00
L'ASTRADA
53 CHEMIN DE RONDE
32230 Marciac

