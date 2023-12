JE SUIS LA BETE L’ASTRADA Marciac, 3 février 2024, Marciac.

Je suis la bête Je suis la bête plonge le spectateur dans la forêt, lieu à la fois des rêves et des cauchemars, afin de réveiller ses sens, être lui, la bête sauvage à l’affût, cherchant l’origine du petit bruit qu’il vient d’entendre, surpris par un léger frôlement, attrapé par une odeur inconnue qui le mettra en alerte, mais aussi le bercer dans une ambiance paisible et maternelle comme seule la Nature peut l’offrir, tel le Robinson de Michel Tournier, lové dans sa grotte régressive et consolante. Je suis la bête travaille sur la langue, celle si poétique et puissante d’Anne Sibran, où en chaque mot la vie grouille, animant une parole incarnée et charnue. C’est aussi un travail de recherche sur les sons. Ceux qui peuplent la forêt. Et celui qui prime : le silence.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac