Marciac LA MAIN HARMONIQUE L’ASTRADA Marciac, 27 janvier 2024, Marciac. La Main Harmonique Pour nous sensibiliser à l’urgence climatique, La Main Harmonique convoque avec Artefacts une communauté d’artistes, créateurs et compositeurs d’horizons différents, afin qu’ils interrogent notre humanité dans les incertitudes du monde contemporain. L’ensemble polyphonique nous donne à entendre les créations de John Dowland, Thomas Enhco, Anne Paceo, Dominque A ou encore Moondog.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

L'ASTRADA
53 CHEMIN DE RONDE
32230 Marciac

