EVE RISSER / RED DESERT ORCHESTRA L’ASTRADA Marciac, 20 janvier 2024, Marciac.

Eve Risser & Red Desert OrchestraEmmené par la pianiste française Eve Risser, le Red Desert Orchestra est une formation hybride dans laquelle musiciens et musiciennes d’Europe et d’Afrique se côtoient au service d’une musique résolument obsédante, magnifiant les entrelacs polyrythmiques jusqu’au vertige par le biais d’une écriture aussi exigeante dans sa forme que résolue dans ses ambitions. Partie prenante d’une dizaine de formations différentes, du solo au large ensemble, Eve Risser développe dans ce contexte-ci ses talents de compositrice en ajoutant à son orchestre les sonorités des balafons, djembés et bara, venus de l’Afrique de l’Ouest. Lignes et sons se trament en d’infatigables boucles hypnotiques qui entraînent l’auditeur et l’auditrice vers un ailleurs spirituel et nomade, desquels émergent de brillants solistes.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac