LA TRUELLE L’ASTRADA Marciac, 13 janvier 2024, Marciac.

La truelle Un seul en scène de François Nadin. Un tableau noir, trois tables pliantes. Des documents photographiques, images d’archives, lettres, coupures de presse, etc. Des bribes de chansons italiennes.La pièce, solo qui oscille entre documentaire et fiction, évoque les origines calabraises de l’auteur, à travers ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, mêlés à ceux du comédien François Nadin, lui aussi d’origine italienne. Ces mémoires fusionnées sont émaillées de fragments documentaires relatant l’histoire de la Mafia de 1860 à nos jours. On opère dans la discontinuité, par flashbacks successifs, on creuse le passé énigmatique du grand-père de l’auteur, entre un Sud italien où fleurit le crime et une Amérique des rêves légaux et illégaux. Les figures mafieuses surgissent, comme Toto Riina ou Luciano Leggio. Leurs opposants également, comme le juge Falcone ou Peppino Impastato. La pièce, dont tous les personnages sont interprétés par un seul acteur, est à la fois une enquête, une réflexion sur le pouvoir et un jeu de rôles qui aurait la mafia comme matrice.

Tarif : 10.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32