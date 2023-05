FÊTE DE L’ESTAMPE Route des 4 Châteaux, 28 mai 2023, Lastours.

Cette manifestation originale propose des ateliers découvertes, visites guidées de l’exposition, des démonstrations et ateliers d’initiation qui seront animés par les artistes exposants. Durant toute la fête : exposition collective de 6 artistes.

11h-12h30 : démonstrations de techniques d’estampe

11h-12h et 12h-13h : ateliers sur mousse de polyréthane

14h-14h30 : découverte des textures

14h45-16h45 : création d’une oeuvre personnelle grâce à une matrice d’impression

14h-16h : découverte de la technique de l’eau forte

Ces animations sont gratuites et pour tout public..

2023-05-28 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-28 16:00:00. .

Route des 4 Châteaux

Lastours 11600 Aude Occitanie



This original event offers discovery workshops, guided tours of the exhibition, demonstrations and initiation workshops that will be led by the exhibiting artists. During the whole festival: collective exhibition of 6 artists.

11am-12:30pm: demonstrations of printmaking techniques

11am-12pm and 12pm-1pm : workshops on polyurethane foam

14h-14h30 : discovery of textures

14h45-16h45 : creation of a personal work thanks to a printing matrix

14h-16h : discovery of the etching technique

These animations are free and for all public.

Este original evento ofrece talleres de descubrimiento, visitas guiadas a la exposición, demostraciones y talleres de iniciación que serán dirigidos por los artistas expositores. Durante todo el festival: exposición colectiva de 6 artistas.

11.00-12.30 h: demostraciones de técnicas de grabado

11.00-12.00 h y 12.00-13.00 h: talleres sobre espuma de poliuretano

14h-14h30: descubrimiento de texturas

14h45-16h45 : creación de una obra personal gracias a una matriz de estampación

14h-16h : descubrimiento de la técnica del aguafuerte

Estas actividades son gratuitas y están abiertas a todos.

Diese originelle Veranstaltung bietet Entdeckungsworkshops, Führungen durch die Ausstellung, Vorführungen und Einführungsworkshops, die von den ausstellenden Künstlern geleitet werden. Während des gesamten Festes: Gruppenausstellung von 6 Künstlern.

11h-12h30: Vorführungen von Drucktechniken

11.00-12.00 Uhr und 12.00-13.00 Uhr: Workshops auf Polyrethanschaum

14h-14h30: Entdeckung der Texturen

14h45-16h45: Erstellen eines persönlichen Kunstwerks mithilfe einer Druckform

14h-16h: Entdeckung der Technik der Kaltnadelradierung

Diese Veranstaltungen sind kostenlos und für jedes Publikum geeignet.

