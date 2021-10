Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde Last Train – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rock School Barbey, le vendredi 19 novembre à 20:30

De la scène du **Bataclan** aux plus importants festivals du globe, et bientôt **l’Olympia** en 2022, les quatre membres du groupe, qui ont d’une fratrie tout sauf le sang, s’imposent comme un des groupes phares du rock’n’roll français. _**The Big Picture**_ sorti à l’automne 2019, est celui de l’intime, une exploration en profondeur, une confession. Et de l’introspection naît la mélancolie, la fureur et le frisson.

18€ (Prévente) / 21€ (Sur place)

Last Train s’est construit sur scène, s’est façonné au rythme enragé des tournées et a signé le premier chapitre de son histoire, Weathering, entre deux aires d’autoroutes. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

