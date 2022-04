Last Train + Johnnie Carwash, 26 avril 2022, .

Last Train + Johnnie Carwash

2022-04-26 – 2022-04-26

Last Train

“How Did We Get There ?”- Des milliers de kilomètres avalés, des dizaines de salles de concert investies, une multitude de visages croisés. En dix ans, Last Train s’est emparé de la scène rock française et y a puisé les vertus de l’expérience, levant le voile sur les secrets des tournées et les rouages d’une industrie riche et complexe. Il aura fallu deux albums et une profonde détermination chevillée à l’âme pour que ceux qui ne se sont jamais blottis dans l’inaction décident de reprendre, en 2021, la pleine maîtrise de leur histoire. L’indépendance et le libre-arbitre comme premières lignes de conduite, pour donner vie à un troisième chapitre radical et assumé.

Dix-huit minutes. Mille-cent-huit secondes. C’est le temps que Last Train prend pour se demander “How did we get there ?”, pour inscrire dans ce nouveau morceau le constat brut et sincère d’un monde qui avance vite et qui vacille lentement.

Cette identité unique et singulière, Last Train la défendra sur son terrain d’expression originel, la scène, à l’occasion d’une tournée européenne.



1re partie : Johnnie Carwash

Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne autodestructrice de Fidlar et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux, courts et ciselés, oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau.

Retrouvez Last Train + Johnnie Carwash sur la scène de l’Espace Julien !

dernière mise à jour : 2022-01-07 par