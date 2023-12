LAST-ONE Le Consulat Voltaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris LAST-ONE Le Consulat Voltaire Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 21h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. payant

Dernière Soirée des résident.e.s du Consulat Voltaire, organisée par les résident.e.s ! Pour clôturer la saison au Consulat Voltaire, les résident.es organisent « Last-One » le jeudi 14 décembre, une soirée rythmée par des DJ sets (TBA) qui marque le lancement du nouveau Collectif Œ réunissant 23 des artistes. Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris Contact : https://www.leconsulat.org/events/last-night/ https://www.leconsulat.org/events/last-night/

@fable_dg Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Le Consulat Voltaire Adresse 14 avenue Parmentier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Consulat Voltaire Paris latitude longitude 48.85955098032,2.37943497597215

Le Consulat Voltaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/