Paris L'international île de France, Paris Last Night (Release Party) + Curare + Règlement L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Last Night (Release Party) + Curare + Règlement L’international, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

La Release Party du Nouvel EP de Last Night “Dernière nuit” – chez Viro Major Records. La Release Party du Nouvel EP de Last Night “Dernière nuit” – chez Viro Major Records. ► LAST NIGHT “Si la nuit dernière était un groupe, elle serait sombre et violente, constellée de tessons de bouteilles, avec un gros trou noir sur la fin. Last Night, c’est trois types qui ne rigolent pas, survivants miraculeux des pires gangs de Paris (Fix-it, Jetsex, et ces putains de Cavaliers), venus enfoncer un power punk bas-du-front dans le crâne des traîtres. Avec leur gueule à arrêter les montres, ils s’assureront que leur concert soit votre dernière nuit.” + Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/272762754288130/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-20T20:00:00+02:00_2021-10-20T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris