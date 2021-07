LAST BOARDING – COMPAGNIE 7E ACTE Le Mans, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Mans.

LAST BOARDING – COMPAGNIE 7E ACTE 2021-07-31 – 2021-07-31 Parking de la maison de quartier des Ardrières 54 Rue du Happeau

Le Mans 72000

Retrouvailles d’été. Last Boarding est une écriture contemporaine où l’humour noir et grinçant côtoie les souvenirs émouvant d’une vie passée, et, … à venir ! Notre voyageur est seul avec sa grande malle et sa valise, il semble perdu et très attaché à ses objets, mais que contiennent ses bagages ? Tout public. Genre : théâtre et marionnette. Durée : 1h.

