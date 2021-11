Rennes Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Ille-et-Vilaine, Rennes L’assurance santé privée à l’épreuve des objets connectés Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’assurance santé privée à l’épreuve des objets connectés Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil, 13 décembre 2021, Rennes. L’assurance santé privée à l’épreuve des objets connectés

Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil, le lundi 13 décembre à 14:00

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Margaux REDON](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/margaux-redon), mention Droit, intitulée _L’assurance santé privée à l’épreuve des objets connectés_. **Lundi 13 décembre 2021 à 14 heures** à la Faculté de droit et de science politique de Rennes, salle du Conseil Le jury sera composé de : * **GINON Anne-Sophie**, Professeur, Université Côté d’Azur, Rapporteur, * **ZOLYNSKI Célia**, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Rapporteur, * **MAYAUX Luc**, Professeur, Université Lyon 3 Jean Moulin * **MORVAN Patrick**, Professeur, Université de Paris 2 Panthéon-Assas, **DEL SOL Marion**, Professeur, Université de Rennes 1, directeur de thèse. Margaux Redon soutiendra sa thèse le lundi 13 décembre 2021. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Adresse 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Rennes