L’asso’fête à Blasimon : 15 ème éco-fête familiale Blasimon, 11 juin 2022, Blasimon.

L’asso’fête à Blasimon : 15 ème éco-fête familiale Blasimon

2022-06-11 – 2022-06-11

Blasimon 33540

EUR 0 0 Venez en famille aux spectacles de fin d’année de l’école de cirque Ouistiti Circus ! Au rendez-vous, des spectacles, un cabaret, apéro musical et tout au long du week-end de superbes activités diverses et variées à faire en famille pour s’amuser sans modération ! De l’initiation à la voltige équestre en prenant un thé à la menthe sous une tente berbère tout en faisant de la poterie c’est le week-end pour s’évader à Blasimon et faire profiter toute la famille du plus petit au plus grand. Buvette enfant gratuite + buvette et restauration sur place. Alors ça vous donne envie d’en savoir plus? Retrouvez le programme complet sur www.ouistiti-circus.com

+33 5 56 71 52 46

Entre-deux-mers tourisme

dernière mise à jour : 2022-06-02 par