Association éco’tonique, le samedi 18 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

Portes ouvertes d’un lieu de vie et d’apprentissage alternatif, en harmonie avec la nature « sauvage » : le Freiraum. Participez à l’exposition et à des visites commentées tout au long de la journée. Association éco’tonique rue de la gare, 67260 Keskastel Keskastel Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

