Tennis4allovertheworld vous invite à sa journée caritative le dimanche 26 septembre 2021 de 14h à 17h au “Marchais des champs” à Melleroy – Au programme : assemblée générale (rapide), présentation de l’association, vente de boissons et de gâteaux, adhésion éventuelles à l’association, jeux et activités divers pour jeunes et moins jeunes, vente aux enchères à 16h d’objets dédicacés de sportifs de haut niveau – Tous les dons versés à l’association, seront destinés intégralement aux enfants d’Afrique. Voyage au Rwanda du 27 septembre au 4 octobre 2021. L’association tennis4allovertheworld Melleroy Marchais des champs, Melleroy Melleroy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T17:00:00

