Gif-sur-Yvette CentraleSupélec amphi Michelin Essonne, Gif-sur-Yvette L’association Symposium reçoit Patrick Pouyanné CentraleSupélec amphi Michelin Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

L’association Symposium reçoit Patrick Pouyanné CentraleSupélec amphi Michelin, 10 septembre 2021, Gif-sur-Yvette. L’association Symposium reçoit Patrick Pouyanné

CentraleSupélec amphi Michelin, le vendredi 10 septembre à 17:45 Pour sa première conférence de l’année, l’association étudiante débattra avec Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energies CentraleSupélec amphi Michelin CentraleSupélec, rue Joliot Curie 91190 Gif Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T17:45:00 2021-09-10T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec amphi Michelin Adresse CentraleSupélec, rue Joliot Curie 91190 Gif Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec amphi Michelin Gif-sur-Yvette