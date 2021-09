Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion L’association Rive Gauche s’expose Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

L’association Rive Gauche s’expose Lannion, 1 octobre 2021, Lannion. L’association Rive Gauche s’expose 2021-10-01 – 2021-10-04

Lannion Côtes d’Armor Amateurs de couture, pastel, vitrail, peinture, patchwork, enluminure ou sable, venez découvrir l’exposition aux Ursulines de ce début du mois d’octobre. +33 2 96 46 59 03 http://www.association-rive-gauche.com/ Amateurs de couture, pastel, vitrail, peinture, patchwork, enluminure ou sable, venez découvrir l’exposition aux Ursulines de ce début du mois d’octobre. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion