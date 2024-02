L’association Patrimoine et Culture propose deux spectacles de qualité Mayrinhac-Lentour, samedi 9 mars 2024.

La première partie, d’une durée de 45 minutes est assurée par deux comédiens de la compagnie Les Voix du Caméléon. Ils mettent en scène deux textes fondateurs de notre modernité, de notre justice, de notre histoire contemporaine celui de Simone Veil en 1975 et celui de Robert Badinter en 1981. Tous les deux se sont imposés à l’opinion publique par leur force de conviction et leur courage. Ce sont deux mythes qui ont contribué à la construction de notre vie collective.

Sarah Lazerges et François Chanut, de la compagnie Les Indomptables, occuperont la seconde partie de la soirée (50 minutes) dans un spectacle à la fois théâtral et musical Cabaret Clandestin. Le Cabaret est un excellent révélateur de ce que nous vivons, il est le refuge des propos engagés et une empreinte de l’histoire dans chaque œuvre composée . Il propose différents tableaux sur le thème de l’exil et de l’immigration. La merveilleuse voix de Sarah, mezzo-soprano, accompagnée par la contrebasse de François, met en lumière les multiples situations de ceux qui rêvent d’un monde meilleur, avec des chansons issues du cabaret berlinois, du music-hall américain et du café-concert français.

Le tarif de la soirée est fixé à 15 €. Tout public. Réservation conseillée

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie patrimoine_culture_mayrinhac@laposte.net

