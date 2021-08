Les Éparges Maison du site Les Éparges, Meuse L’association “L’Esparge” vous accueille Maison du site Les Éparges Catégories d’évènement: Les Éparges

Maison du site, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Venez rencontrer l’association à la Maison du site des Éparges pour en découvrir davantage sur ce lieu emblématique de la Grande Guerre. **Au programme :** * Lieu d’information sur le village et sur la crête des Éparges * Accès au fonds documentaire * Vente de livres, brochures, cartes postales, timbres, CD, carte historique et touristique « Le front de Meuse 1914-1918 »

Gratuit. Entrée libre.

Maison du site 2 bis place Maurice Genevoix, 55160 Les Éparges Les Éparges Meuse

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

