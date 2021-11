Cenon Maison des associations Cenon, Gironde L’association Frelon Asiatique Vespavelutina (AFAV) lutte contre la prolifération des frelons asiatiques. Maison des associations Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

L’association Frelon Asiatique Vespavelutina (AFAV) lutte contre la prolifération des frelons asiatiques. Maison des associations, 18 février 2022, Cenon. L’association Frelon Asiatique Vespavelutina (AFAV) lutte contre la prolifération des frelons asiatiques.

le vendredi 18 février 2022 à Maison des associations

Afin d’informer sur les dangers de cet insecte et comment s’en protéger, elle organise une distribution gratuite de pièges à retirer le **18 février de 9h30 à 12h et de 14h à 17h à la Maison des Associations.** En 2021 à Cenon, 83 frelons asiatiques ont été piégés.

Gratuit / entrée libre

Maison des associations 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T09:30:00 2022-02-18T12:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T17:00:00

