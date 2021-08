Albi Domaine de la Mouline Albi, Tarn L’ASSOCIATION DE QUARTIER « LA MOULINE-LE GÔ » FAIT SA RENTRÉE ! Domaine de la Mouline Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

L’ASSOCIATION DE QUARTIER « LA MOULINE-LE GÔ » FAIT SA RENTRÉE ! Domaine de la Mouline, 15 septembre 2021, Albi. L’ASSOCIATION DE QUARTIER « LA MOULINE-LE GÔ » FAIT SA RENTRÉE !

Domaine de la Mouline, le mercredi 15 septembre à 17:00

Le public est invité à découvrir les activités (yoga, pilates, sophrologie, cours de guitare,…) proposées par l’association du quartier. Le public est invité à découvrir les activités (yoga, pilates, sophrologie, cours de guitare,…) proposées par l’association du quartier. Domaine de la Mouline 2 rue de la Mouline, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T17:00:00 2021-09-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Domaine de la Mouline Adresse 2 rue de la Mouline, 81000 Albi Ville Albi lieuville Domaine de la Mouline Albi