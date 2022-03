L’association Cercle Chorégraphique d’Aquitaine vous invite à chanter la France Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

L’association Cercle Chorégraphique d’Aquitaine vous invite à chanter la France Arcachon, 9 avril 2022, Arcachon. L’association Cercle Chorégraphique d’Aquitaine vous invite à chanter la France MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-09 17:00:00 – 2022-04-09 20:00:00 MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Arcachon L’association Cercle Chorégraphique d’Aquitaine vous invite à chanter la France au profit d’enfants orphelins d’un parent mort pour la France. Sous la direction du Maestro Andreï Chevtchouk qui a été responsable de plusieurs formations chorales et symphoniques à Grenoble puis Amiens, collaborant notamment avec Caroline Casadesus, Brigitte Fossey, Florent Héau, Eric Aubier … Aux Rencontres Internationales de violoncelles de Beauvais, il était assistant de Mstislav Rostropovitch.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Arcachon

Détails Catégories d'évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon

