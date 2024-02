L’Association Bon Temps Burnhaupt-le-Bas, mardi 27 février 2024.

L’Association Bon Temps Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin

Pour que vos enfants s’amusent, l’association Bon Temps organise des demi-journées festives pendant les vacances de carnaval.

Au programme Bricolage dessin, activités récréatives en extérieur fabrication crêpes et dégustation, contes et histoires, boum danse et karaoké chant et amusement musical. Chaque programme est adapté à chaque tranche d’âge Mardi 27 février de 4 à 6 ans / Mercredi 28 février de 7 à 9 ans / Vendredi 1er mars de 10 à 12 ans.

10 places par session.

Inscription au 06 52 29 27 71.

Pour que vos enfants s’amusent, l’association Bon Temps organise des demi-journées festives pendant les vacances de carnaval.

Au programme Bricolage dessin, activités récréatives en extérieur fabrication crêpes et dégustation, contes et histoires, boum danse et karaoké chant et amusement musical. Chaque programme est adapté à chaque tranche d’âge Mardi 27 février de 4 à 6 ans / Mercredi 28 février de 7 à 9 ans / Vendredi 1er mars de 10 à 12 ans.

10 places par session.

Inscription au 06 52 29 27 71. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 09:00:00

fin : 2024-02-27 12:00:00

7 Impasse des serres

Burnhaupt-le-Bas 68520 Haut-Rhin Grand Est caroline.esteves@live.fr

L’événement L’Association Bon Temps Burnhaupt-le-Bas a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de Masevaux